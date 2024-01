Veerpalu ja Välbe said noorte olümpia segateates seitsmenda koha

Kahepeale kokku üheksa varupadrunit kasutanud laskesuusatajad olid oma sooritusega rahul.

"Rada oli päris raske. Õnneks oli teisi sõitjaid, kelle taga oli mõnus sõita ja see tegi sõidu natuke lihtsamaks. Laskmine läks okeilt ja see andis jällegi rohkem motivatsiooni sõita," räägib eelmisel aastal noorte olümpiafestivalil murdmaasuusatamises võistelnud, kuid nüüd laskesuusatamise kasuks otsustanud Veerpalu.

"Hästi põnev sõit oli täna. Anlourdees sõitis väga hästi, tegi mulle natuke tööd ette. Tahtsin kohe alguses hästi palju, esimestel ringidel tõmbasin end kinni. Õnneks trahviringidele ei pidanud minema, suutsin oma lasud ära lasta ja tuli välja küll," ütles Välbe.

Seejuures oli viimasest tiirust lahkudes Eesti väga lähedal ka kuuendale kohale, sest vahe Ukrainaga oli paar sekundit. "Üritasin Ukrainat püüda ja tõusul ära sõita, aga ei jaksanud," tunnistas Välbe.

16-aastasele laskesuusatajale andis head indu ka eilse tavadistantsi 12. koht, mille ta sai kahe möödalasu juures. "Natuke kripeldab, oleks puhtalt lasknud, oleks esikolmikusse jõudnud. Aga paraku sõidavad need poisid mind nii üle.

Mõlemad laskesuusatajad kiikavad ka täiskasvanute olümpia poole. "Kogu aeg olen mõelnud, et tahaks ikka olümpiavõitu saada. See on minu unistus," ütles Välbe.

Mäesuusatamise ülisuurslaalomis sai Marten Mesila 39. koha, Emma Tammemägi 41. koha.

Esmaspäeval on Tammemägi ja Mesila stardis alpi kahevõistluses, noorte taliolümpiamängude debüüdi teevad 500 m sõidus kiiruisutajad Saskia Kütt ja Sten Talumaa.