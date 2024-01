Paskotšit keskkaitsjana kasutanud Grasshopper sai liidrilt napi kaotuse

Šveitsis lõppes talvepuhkus, mis tähendab, et hooaja teine pool läheb täie auruga edasi. Pausilt naasnud Zürichi Grasshopper kaotas uue aasta esimese mängu 0:1.

Tänavu peamiselt äärekaitsjana tegutsenud Eesti aasta meesjuunior Maksim Paskotši alustas Šveitsi kõrgliiga liiderklubi Young Boysi vastu keskkaitsjana, vahendab Soccernet.ee.

Kuigi esimese poolaja suutis Grasshopper oma puuri tühjana hoida, siis 73. minutil sündis kohtumise ainus tabamus. Külaliste karistusalas vabaks jäänud Young Boysi poolkaitsja Donat Rrudhani sai söödu, keeras palliga ümber ja virutas kahe kaitsja vahelt palli võrku.

Grasshopper on 19 mänguga kogunud 21 punktiga, millega hoitakse 12 tiimist koosnevas liigas 8. positsiooni. Sügisel Inglismaalt Šveitsi kolinud Paskotši on sel hooajal osalenud 11 liigamatšis, neist neljas on ta väljakule saabunud vahetusest.