Lühikestel distantsidel tulid Eesti meistriks Kõrge ja Kaasiku

Meeste võistluses olid kaks Tour de Skil osalenud koondislast järgmistega võrreldes teisel tasemel. Eesti meistriks tulnud Kaarel Kasper Kõrge edestas Martin Himmat 7,6 sekundiga. Vahe tuli sisse esimese 3,3 kilomeetrilise ringiga ja edu õnnestus Kõrgel hoida finišini.

"Pärast Tour de Skid puhkasin alguses," ütles Kõrge ERR-ile. "Siis enne Skandinaavia karikat tegin mõned lõigutrennid uuesti. Skandinaavia karikal tundus okei seisund olevat. Nüüd see nädal oli päris raske jälle. Arvatavasti see pikk võistlus tõmbas suhteliselt läbi. Natuke kartsin selle nädalavahetuse võistlusi, aga võistluse ajal pingutus oli enam-vähem okei."

Himma ütles, et tema plaan on praegu lihtsalt trenni teha. "Puhata, leida see värskus ülesse, mis oli mul hooaja alguses. Ja siis veebruaris treenida ja märtsi esimesel nädalavahetusel ongi Lahti MK-etapp ja seal siis sõita paremate kohtade eest," võttis Himma tulevikuplaanid kokku.

Eesti meistrivõistluste pronksi võitis veel 18-aastane Ralf Kivil. Kõrgele kaotas ta kümne kilomeetri peale ühe minuti ja 15 sekundiga. Starti tuli ka vähem kui kuu pärast 53-aastaseks saav Andrus Veerpalu. Koduste meistrivõistluste arvestuses sai ta üheksanda koha, kaotades võitjale pisut vähem kui kolme minutiga. Oma poega Andersit edestas Andrus Veerpalu 40 sekundiga.

Naiste esikolmiku moodustasid kaksikõed Kaasikud ning Teesi Tuul, kes pressis end kulla võitnud Kaidy ja pronksi saanud Keidy vahele. Esikohast jäi Tuul 2,2 sekundi kaugusele.

Viimastel nädalatel on Tuul sõitnud väga sümpaatselt. "Kindlasti on selle hooajaga tase tõusnud võrreldes eelmise hooajaga. Päris kõvasti. Nüüd suudan ikkagi sõita juba ka Eesti tasemel poodiumile," ütles Tuul.

Eelmisel talvel dopingukaristusest vabanenud Karel Tammjärv tuli täna Eesti meistriks harrastajate klassis.