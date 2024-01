Roma teenis De Rossi esimeses mängus napi võidu

Roma alustas kohtumist tempokalt ning jõudis avaväravani juba 19. minutil, kui Stephan El Shaarawy kaitsjad üle mängis ning siis palli Romelu Lukakule mängis. Belgia ründetäht põrutas palli Verona väravavõrku ning viis kodumeeskonna juhtima.

Edu kahekordistus juba kuus minutit hiljem, kui El Shaarawy taas osavalt palli tiimikaaslasele ette mängis. Lorenzo Pellegrini võttis palli maha ning põrutas vasaku jalaga Roma 2:0 juhtima.

Teisel poolajal määrati Veronale penalti, kuid Milan Djuric põrutas palli 64. minutil 11 meetri pealt kõvasti üle. Siiski jõudsid külalised väravani 76. minutil, kui Michael Folorunsho suurepärase ja ootamatu kauglöögiga palli väravasse saatis. Viigiväravani aga ei jõutud ja Roma teenis uue peatreeneri debüüdis 2:1 võidu.

De Rossi määrati klubi peatreeneriks pärast teisipäevast otsust loobuda Jose Mourinho teenetest.

Viimases kolmes liigamängus vaid ühe punkti teeninud Roma lõpetas koleda seeria ning jätkab Serie A-s 32 punktiga kaheksandal tabelireal. Sama palju punkte on ka seitsmendal kohal asetseval Bolognal.

Liigatabeli tipus on Milano Inter, kes on 20 mänguvooruga kogunud 51 silma. Juventus on 49 punktiga teisel kohal, kolmandal kohal on 42 punktiga AC Milan, kes kohtub laupäeva õhtul Udinesega. Viimasel Meistrite liiga kohal on 34 punktiga Fiorentina.