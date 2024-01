Vlhova hooaeg sai põlvevigastuse tõttu läbi, rootslanna lõpetas võidupõua

Vlhova kukkus enda esimesel laskumisel ning sõitis seejärel suurel kiirusel rajapiirdesse. Sel hooajal suurepärast minekut näidanud 28-aastane Vlhova tõusis küll istukile, kuid viidi 15-minutilise pausi järel kelgu abil haiglasse, kus tuvastati põlvesideme rebend, mis lõpetas tema hooaja.

"Aitäh toetuse eest. Olen positiivne, et suudan selle olukorra lahendada. Töötan selle nimel, et võimalikult vara naaseda," teatas Vlhova.

Võistluse võitis aga 2022. aasta taliolümpiamängudel suurslaalomis kuldmedali võitnud rootslanna Sara Hector, kes oli kiireim mõlemal laskumisel. Hector polnud MK-sarjas võitnud alates 2022. aasta jaanuarist, nädala alguses teenis ta enda hooaja esimese poodiumikoha.

Teise koha teenis hooaja üldliider Mikaela Shiffrin, kes jäi mõlemal laskumisel alla vaid Hectorile. Avalaskumisel kolmandaks jäänud uus-meremaalanna Alice Robinson oli teisel laskumisel kaheksas, kuid edestas lõpptulemusega horvaatlannat Zrinka Ljuticit pea kahe sekundiga.

Shiffrin on 1109 punktiga MK-sarjas kindel liider, praegu veel teist kohta hoidev Vlhova kogus 802 punkti. Kolmandal kohal on šveitslanna Lara Gut-Behrami 789 punktiga, kahe punkti kaugusele jääb itaallanna Federica Brignone. Hector on 618 punktiga viies.