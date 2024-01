Arsenal lõi kodupubliku ees viis vastuseta väravat

23. detsembril Liverpooliga 1:1 viigi mänginud ning siis järgmised kaks kohtumist kaotanud Arsenal asus juhtima juba 11. minutil, kui keskkaitsja Gabriel Magalhaes nurgalöögi ajal kõige kõrgemale kerkis ja peaga palli väravavõrku saatis. 37. minutil ajastas pikk portugallane nurgalöögi ajal jooksu ilusti ning lõi taaskord peaga värava, mis läks ametlikku protokolli aga Dean Hendersoni omaväravana.

Kohtumise 59. minutil pääses Arsenal jooksma ning väravavaht David Raya avas pika viskega kiirrünnaku, mille lahendas Leandro Trossard. Üleminutitel tegi Gabriel Martinelli vasakul äärel hea läbijooksu ning paigutas palli kindlalt alumisse nurka, viies Arsenali neljaga juhtima. Minut hiljem sai ta uuesti vasakult äärelt väravavahiga üks-ühele ning saatis taas palli madalalt võrku, vormistades Arsenalile 5:0 võidu.

Taas võidukas olnud Arsenal on 21 mänguvooruga kogunud 43 punkti ja jätkab liigatabelis kolmandal tabelireal. Sama palju punkte on neile järgneval Aston Villal.

Liigaliider on 45 punktiga Liverpool, kes peab enda hooaja 21. kohtumise pühapäeval. 43 punkti on ka Manchester Cityl, kes on aga võrreldes Arsenali ja Aston Villaga ühe mängu vähem pidanud.

Crystal Palace on 21 mänguga kogunud 21 punkti ning jätkab 14. tabelireal. Kohtumise viimastel minutitel avaldasid kohaletulnud fännid enda arvamust, hoides üleval plakatit, millel oli kirjas: "Raisatud potentsiaal platsil ja platsilt eemal, nõrgad otsused viivad meid tagasi."

Laupäeva õhtul kohtuvad Premier League'is veel Brentford ja Nottingham.