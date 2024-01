Britt lülitas Ruudi konkurentsist, Zverev ja Medvedev kindlalt edasi

Norrie alustas Ruudi vastu hästi ning murdis norralase servi, saavutades avasetis 3:1 eduseisu. Ruud püsis küll briti kannul, aga Norrie eduseisu ei loovutanud ning realiseeris esimese setipalliga 6:4 võidu.

Teine sett möödus väga tasavägiselt ning mehed vahetasid Ruudi juhtimisel geimivõitusid kuni lõppmänguni välja. Norrie läks seal 5:2 juhtima ning sai seejärel kaks setipalli, kuid Ruud võitles südikalt ning viigistas ise teisel võimalusel 9:7 võiduga seisu.

Kolmandas setis murdis norralane briti servi, kuid Norrie vastas ning asus siis ise juhtima. 4:4 viigiseisult võitis britt kaks geimi järjest, jätkates hoogu ka neljandas setis, kus ta 4:1 eduseisu saavutas. Ruud püsis kahe geimi kaugusel, aga Norrie vormistas esimese matšpalliga kokkuvõttes 6:4, 6:7 (7), 6:4, 6:3 võidu, jõudes esimest korda Austraalia lahtistel neljandasse ringi.

Üle kolme tunni kestnud kohtumises lõi Ruud 19 ja Norrie 11 ässa, norralane patustas nelja topeltveaga, britt tegi ühe vähem. Norrie virutas Ruudile 63 äralööki, norralane tegi 54 äralööki. Britt kasutas ära neli enda kuuest murdevõimalusest, kaitstes Ruudi kümnest võimalusest lausa üheksal korral.

There's a first for everything @cam_norrie takes down Casper Ruud 6-4 6-7(7) 6-4 6-3 to reach the fourth round of the @AustralianOpen for the first time.