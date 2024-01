EM-finaali teenindanud itaallane koolitas Eesti kohtunikke

Viiepäevase seminari peamine eesmärk oli tõsta Eesti kohtunike taset ja ühtlustada nende arusaama FIFA omaga. Seminari viisid läbi FIFA tehniline instruktor, kahel korral saalijalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalkohtumist teenindanud Massimo Cumbo ning kogenud FIFA kehalise võimete arendamise instruktor Marco Vaccari.

Seminaril keskenduti teemadele nagu käega mäng, ilmse väravavõimaluse ärahoidmine, reeglimuudatused hooajal 2023/2024 ning kehaline ettevalmistus ja toitumine. Lisaks läbisid kohtunikud erinevad füüsilised testid ja treeningud.

Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike koolitusjuht Ain Alevi sõnul möödus seminar edukalt. "Koolitame iga-aastaselt oma saalijalgpallikohtunikke ja meil on väga hea meel, et lisaks Eesti-sisestele koolitajatele õnnestus meil teistkordselt kaasata FIFA spetsialistid. Pärast esimest koolitust on nii saalijalgpall kui FIFA nõudmised muutunud ning kuigi me toome FIFA tõlgendusi regulaarselt ka oma kohtunikele, on hea kuulda seda otse välisekspertidelt," rääkis Alev.

Teistkordselt FIFA saalijalgpalli seminaril osalenud Kristjan Lukk nõustus, et oma seniseid teadmisi oli hea täiendada professionaalsete juhendajate juhiste ja nõuannetega.

"Esimesel koolitusel tegin saalijalgpalliga alles esimesi kokkupuuteid, seekord sain täiendada aastatega omandatud kogemusi. Saalijalgpall on murujalgpalliga võrreldes täiesti teistsuguse dünaamikaga mäng ja murul saadud kogemusi üks ühele saali üle kanda ei saa. Huvitav oli ka koostöö kehalise võimete arendamise instruktoriga, kes jagas häid nippe, kuidas vaid kahekümne minutiga valmistada oma keha ette saalijalgpalli kiireks tempoks ning kohaneda aina kasvavate kehaliste nõudmistega," ütles Lukk.

Seminaril osalesid Jagnar Jakobson, Grigori Ošomkov, Margus Kotter, Andrei Karhu, Stella Tukia, Andrei Vorobjov, Ugo Melis, Roman Daniljuk, Neeme Neemlaid, Ago Kärtmann, Rait Ojanurme, Gunnar Nuuma, Dmitri Kulikov, Kristjan Siilak, Vladimir Karev, Ainar Kuusk, Ahti Lepp, Andrus Õun, Valeri Vinogradov, Andres Jahimaa, Lauri Salei, Kristjan Lukk, Ain Alev, Rando Kesküla.

Massimo Cumbo on kohtunikuna tegutsenud 1987. aastast, olles karjääri jooksul teenindanud Serie A-s enam kui 200 kohtumist ning osalenud kohtunikuna neljal Euroopa meistrivõistlustel saalijalgpallis, sealhulgas teenindanud kahte finaalkohtumist.

Marco Vaccari on rahvusvahelise kogemusega personaal- ja kergejõustikutreener. Ta on olnud Milano Interi ja AC Bellinzona klubide noorte juures kehalise ettevalmistuse treener ning alates 2013. aastast töötab Vaccardi FIFA-s kohtunike fitness-instruktorina.