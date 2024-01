Aigro pääses suurel mäel põhivõistlusele

Aigro õhulennu pikkuseks mõõdeti 124,5 meetrit, mis andis talle 129,3 punkti.

Kvalifikatsiooni parima soorituse tegi MK-sarja üldliider austerlane Stefan Kraft, kes tegi 140-meetrise hüppe ja teenis kohtunikelt 157,9 punkti. Talle järgnesid sakslane Andreas Wellinger (139,5 m; 154,8 p) ja koondisekaaslane Manuel Fettner (134,5 m; 151,2 p). Esikolmikust jäi napilt välja sloveen Peter Prevc (135 m; 151,1 p).

Suure mäe põhivõistlus peetakse pühapäeva õhtupoolikul. Laupäeval on kavas võistkonnavõistlus.

Stefan Kraft won the qualification round in Zakopane! The question seemed obvious now: will he reach the record breaking 109th podium on Sunday? #fisskijumping #skijumping #skijumpingfamily pic.twitter.com/Xg8fMZlh8X