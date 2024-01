EM-il põrunud tippuisutaja lõpetas psühholoogiliste murede tõttu hooaja

Viiel korral Prantsusmaa meistriks kroonitud 26-aastane Aymoz saavutas eelmisel aastal neljanda koha nii MM-il kui EM-il ja alustas ka käesolevat hooaega tugevalt, kui saavutas oktoobri lõpus toimunud Skate Americal 279 punktiga teise koha. Sügisel kogus Aymoz kolmel võistlusel koondskooriks üle 250 punkti.

Detsembri keskel toimunud Prantsusmaa meistrivõistlustel sai Aymoz lühikavas 93,69 punktiga teise koha, aga põrus siis vabakavas täielikult, kui sai vaid 94 punkti ja lõpetas seitsmendal kohal. Mõned päevad varem läks prantslasel aia taha ka GP-finaali vabakava, kus ta kogus oma tavapärasest umbes 50 punkti vähem.

Pisarais Aymoz rääkis kodustel meistrivõistlustel pärast vabakava lõppu, et tunneb igapäevaselt suurt pinget. "Tavaelu on minu jaoks üsna keeruline, mul on hirm, et mu karjäär kaob mul käest ära. Paljud asjad [tiitlivõistluste medalid] olid käeulatuses, aga ma ei küündinud nendeni, siis tuli Adam [kahel viimasel aastal nii Prantsusmaa kui Euroopa meistriks kroonitud Adam Siao Him Fa] ja tegi mulle korralikult ära. Lisaks sellele on mul ka olnud vigastusi," sõnas Aymoz.

Sellele vaatamata võttis Aymoz kuu aega hiljem Kaunases osa ka Euroopa meistrivõistlustest, kus põrus lühikavas täielikult ning sai eelviimasena vaid 57,33 punkti. Selle nädala alguses tegi Aymoz sotsiaalmeediasse postituse, kus rääkis samuti oma psühholoogilistest muredest. "Elades tundega, et ma ei suuda oma ootustele vastata, iial olla piisavalt hea; hirm läbikukkumise ja liiga suurelt unistamise ees: need on armid, mida ma ei taha unustada. See ei ole millegi lõpp, vaid hoopis millegi veelgi ilusama algus. Ma ei taha enam kunagi enda pärast häbi tunda," kirjutas prantslane.

Reedel teatas Prantsusmaa uisuliit FFSG, et Aymoz on otsustanud hooajale varakult joone alla tõmmata. "Otsus on osa soovist ehitada tugev vundament kahel järgmisel hooajal toimuvatele suurvõistlustele, mille sekka kuuluvad ka olümpiamängud. See peegeldab FFSG pühendumust sportlaste üldisele arengule ja pikaajalise edu poole püüdlemisele," kirjutas FFSG. See tähendab, et Aymoz jätab vahele ka märtsis Kanadas Montrealis toimuvad maailmameistrivõistlused.