Malõgina kaotas Sunderlandis maratonmatši

Malõgina jäi kolm tundi ja 11 minutit kestnud kohtumises alla poolatarile Urszula Radwanskale (WTA 484.) 4:6, 7:5, 4:6. Kordades tuntum on muidugi Urszula vanem õde Agnieszka, kes on olnud Wimbledoni finalist ja maailma teine reket. Praegu 33-aastane Urszula on parimal nädalal olnud maailma 29. reket, aga see oli nii ammu kui 2012. aasta oktoobris. Alates 2016. aasta juulist pole noorem Radwanska kordagi TOP200 sekka kuulunud, vahendab tennisnet.ee.

Esimeses setis võitis Malõgina vaid ühe oma servigeimi, mistõttu ei aidanud isegi tema kolmest murdest. Teises setis lasi Malõgina 5:2 eduseisust vastasel viigistada, aga uus murre seisul 6:5 otsustas. Kolmandas setis tegi aga Radwanska ainsa murde seisul 4:4.

Esimeselt servilt said vähe punkte mõlemad (Malõgina 54 ja Radwanska 56 protsenti), kuid poolatari parem esimese pallingu õnnestumisprotsent (Malõgina poolt vaadatuna 64 ja 81) tähendas palju.

Manacori M15 turniiril kaotasid Oliver Ojakäär ja Kristjan Tamm paarismängu veerandfinaalis kolmandana asetatud Hollandi paarile Michiel de Krom – Ryan Nijboer 5:7, 4:6. Eestlastel läks esimeses setis kaduma neli settpalli, kui nad vastaste servil juhtisid 5:4, 40:0. Järgmises geimis kaotati oma serv ja teises setis enam lootusi polnud, sest vastased kaotasid viies servigeimis kokku vaid ühe (!) punkti, aga oma murde tegid ära. Esimeselt pallingult võitsid hollandlased 83 ja eestlased 58 protsenti punktidest. Punktide üldarv oli üllatavalt selgelt De Kromi ja Nijboeri kasuks 73:45.