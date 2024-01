TÄNA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel uues võistlusformaadis?

Naised läbivad lühikesel tavadistantsil 15 km asemel 12,5 km ning trahviminuti asemel on iga möödalasu hinnaks 45 sekundit.

Stardiprotokollis on täpselt 100 naist, nende seas ka neli eestlannat: Susan Külm (stardinumber 20), Tuuli Tomingas (25), Regina Ermits (80) ja Hanna-Brita Kaasik (83).

Viie etapi järel on MK-sarja üldliider norralanna Ingrid Landmark Tandrevold 666 punktiga, talle järgnevad prantslanna Justine Braisaz-Bouchet 657 ja itaallanna Lisa Vittozzi 606 punktiga. Tomingas on üldarvestuses 163 punktiga 21. kohal, Külm on 34 punktiga 57. ja Ermits 17 punktiga 66.