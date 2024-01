Eesti koondislane Frank Liivak liitus taas Levadiaga

2021. aastal Levadiaga liitunud ning meistriks kroonitud Liivak sai toona klubi eest kirja 59 kohtumist ja kaheksa väravat. 2022. aasta suvel liitus 25-kordne Eesti internatsionaal Iirima kõrgliigaklubi Sligo Roversiga, kus veetis poolteist aastat. Selle ajaga sai mängumees kirja 55 kohtumist, neli väravat ja seitse väravasöötu.

Liivak sai suure osa enda jalgpalliharidusest Itaalia tippklubi Napoli noortesüsteemist. Lisaks Eestile (Flora, Levadia) Itaaliale (Napoli) ja Iirimaale (Sligo Rovers) on Liivak mänginud veel Hispaanias (Alcobendas), Hollandis (Almere City) ja Bosnias (FK Sarajevo).

"Iirimaalt saadud kogemused olid väärt," ütles Liivak. "Sealne jalgpall on jõuline ja Briti stiilis ja nagu vanasõna ütleb: jalgpall on meeste mäng – sain seda seal tunda," rääkis Liivak. "See kindlasti õpetas mulle füüsilist mängu, kuidas keha kasutada ning kuidas kaitsemängus paremini hakkama saada."

"Tiitlid on vaja tagasi koju tuua ja see on ainuke missioon sel hooajal! Meeskond tundub olevat väga tugev – väga palju on tuttavaid nägusid, aga on juurde tulnud ka kvaliteetseid uusi mängijaid," jätkas Liivak. "Hoidsin eelmine aasta Levadial pilku peal ja Levadia mängisid väga atraktiivset jalgpalli. Kindlasti tuleb see hooaeg kasuks, et tiim on kokku mänginud. Minu ülesanne on võimalikult kiiresti mängu sisse sulanduda ja anda omalt poolt lisakäik. Õnneks aega veel on ning tööd selle nimel saab teha, et süsteemi sisse sulanduda."

"Väga hea meel on uuesti tagasi kodus olla ja ootan suure põnevusega Levadia särgis taaskord väljakule jooksmist," lisas Liivak.

Lisaks pikendasid klubiga lepingut neli mängijat – Aleksandr Zakarljuka, Michael Schjönning-Larsen, Mihkel Ainsalu ja Ioan Yakovlev.