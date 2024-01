Teivashüppe maailmameister suri vaid 29-aastaselt

Barberil olid viimasel ajal olnud terviseprobleemid ning tema agent Paul Doyle ütles Reutersile, et mees suri enda kodus Texases meditsiiniliste tüsistuste tõttu. "Lisaks sellele, et ta oli suurepärane sportlane, oli Shawn heasüdamlik inimene," ütles Doyle. "See on väga traagiline, kui nii hea inimene sureb nii noorelt."

USA-s sündinud Barberil oli nii USA kui Kanada kodakondsus, aga rahvusvahelistel võistlustel esindas ta Kanadat. 2015. aastal võitis ta esmalt Torontos Panameerika mängudel kulla ning mõned nädalad hiljem üllatas vaid 21-aastasena ka MM-kullaga, võidutsedes Pekingis 5.90-ga. See oli Kanada esimene MM-medal teivashüppes.

2016. aasta jaanuaris püstitas Barber Kanada rekordiks 6.00. Samal aastal esindas ta Kanadat ka Rio olümpial, kus sai kümnenda koha. Viimati võistles Barber 2020. aastal.