Sabalenka ei loovutanud ukrainlannale geimigi, noor venelanna päästis matšpalli

Kolmandas ringis alistas Sabalenka vaid 52 minutiga 6:0, 6:0 ukrainlanna Lesia Tsurenko (WTA 33.). See oli Sabalenka karjääris esimene mäng, kus ta pole geimigi kaotanud.

"Eelmisel aastal võitis Iga [Swiatek] nii palju sette 6:0, see oli üks mu eesmärkidest – proovida talle lähemale jõuda," kommenteeris Melbourne'is kümnenda järjestikuse võidu saanud Sabalenka naerdes.

Kaheksandikfinaalis läheb Sabalenka vastamisi vaimse tervise tõttu suurema osa eelmisest hooajast väljakuilt eemal olnud, kuid jaanuari alguses võistlustulle naasnud ameeriklanna Amanda Anisimovaga (WTA 442.). Endine maailma 21. reket sai kolmandas ringis 7:5, 6:4 pikalt vigastuspausilt naasnud hispaanlanna Paula Badosast (WTA 100.).

Sabalenka ja Anisimova on varem omavahel viiel korral mänginud ja ameeriklanna juhib matšidega 4:1. Sabalenka võitis neist viimase, 2022. aasta kevadel Roomas liival peetud kohtumise. Senisest viiest mängust neli ongi olnud liival ja kõva kattega väljakuil on nad mänginud vaid korra – viis aastat tagasi Austraalia lahtistel, kui Anisimova jäi peale 6:3, 6:2. "Esiteks on mul hea meel, et Amanda on tagasi," ütles Sabalenka eesootavast matšist rääkides. "Meil on omavahel olnud palju häid mänge, korralikke lahinguid."

Mullune USA lahtiste võitja, ameeriklanna Coco Gauff (WTA 4.) oli kindlalt 6:0, 6:2 parem kaasmaalanna Alycia Parksist (WTA 82.). Gauff on nüüd slämmiturniiridel saanud kümme järjestikust võitu, sel hooajal pole 19-aastane ameeriklanna veel ühtegi mängu kaotanud.

Kaheksandikfinaalis läheb Gauff vastamisi poolatari Magdalena Frechiga (WTA 69.), kes alistas 4:6, 7:5, 6:4 venelanna Anastassia Zahharova (WTA 190.).

Alles 16-aastane venelanna Mirra Andrejeva (WTA 47.) tuli välja väga raskest seisust ja päästis ka ühe matšpalli, alistades prantslanna Diane Parry (WTA 72.) pea kaks ja pool tundi kestnud kohtumises 1:6, 6:1, 7:6 (5). Otsustavas setis jäi Andrejeva 1:5 taha ja seisul 2:5 oli prantslannal Andrejeva servil matšpall, aga venelanna suutis selle päästa. Lõpuks võitis Andrejeva viis geimi järjest, minnes 6:5 juhtima, aga siis kaotas ta enda pallingugeimi ja sett läks kümne punktini mängitavasse matši kiiresse lõppmängu. Seal läks Andrejeva kiirelt 7:2 ette ja võttis lõpuks 10:5 võidu.

Eelmisel aastal ka Wimbledonis kaheksandikfinaali jõudnud Andrejeva järgmise vastase selgitavad üheksandana asetatud tšehhitar Barbora Krejcikova (WTA 11.) ja läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud austraallanna Storm Hunter (WTA 180.), kes mäletatavasti alistas valikvõistluste avaringis Kaia Kanepi.

Ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 37.) jõudis karjääris teist korda slämmiturniiril kaheksandikfinaali, alistades 2:6, 6:4, 6:4 venelanna Elina Avanesjani (WTA 74.). Järgmisena läheb ta vastamisi brasiillanna Beatriz Haddad Maia (WTA 12.) ja venelanna Maria Timofejeva (WTA 170.) vahelise kohtumise võitjaga.