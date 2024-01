Serviti alustas uut aastat võiduga Tapa üle

Esimene poolaeg lõppes seisuga 17:12 Serviti kasuks. Teise poolaja kümnendaks minutiks oli Serviti jõudnud 24. väravani, Tapa 15. väravani. Kümme minutit hiljem oli Põlva klubi kuue värava võrra rikkam, Tapal vaid üks värav juures. Lõpptulemuseks kujunes 34:18.

Serviti resultatiivseimad mängijad olid Mathias Rebane ja Henri Sillaste viie väravaga. Ka SK Tapa suurimad väravakütid Marcus Rättel ja Ilja Kosmirak viskasid viis väravat.

"Eks kerge teadmatus oli enne mängu, mis seisus me oleme meeskonnaga. Mängudest on olnud pikk paus. Igati tähtis ja väärt mäng oli, et teada saada meeskonna seisukorrast," kommenteeris Rebane. "Rõhku panime kaitsele ja lisaks on ka Anatolii Chezlov tagasi, kes annab meile lisakäigu. Meile on see muidugi ainult positiivne. Ma arvan, et kõik on meil positiivselt meelestatud ja tahavad maksimumi võtta nädalavahetusest."

Sel nädalavahetusel panevad end Balti liigas proovile Põlva Serviti, Viljandi HC ja Mistra.