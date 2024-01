Saudi Araabiast lahkunud endine Liverpooli kapten liitus Ajaxiga

33-aastane Henderson sõlmis juuli lõpus kolme aasta pikkuse lepingu Saudi Araabia kõrgliigameeskonna Al-Ettifaqiga, kus ta pidi väidetavalt teenima 700 000 inglise naela suurust nädalapalka. Inglane pidas seal aga vastu vähem kui pool aastat ning neljapäeval kinnitas Karol Metsa endine koduklubi, et on nõustunud Hendersoni lepingu lõpetama, et ta saaks sõlmida kahe ja poole aasta pikkuse lepingu Amsterdami Ajaxiga.

"See ei olnud lihtne otsus, aga tunnen, et see oli minu ja mu pere jaoks parim," kirjutas Henderson sotsiaalmeedias. "Tahan klubi ja fänne toetuse eest tänada, tundsin nendepoolset armastust esimesest päevast saadik."

Veidi pärast Hendersoni lahkumist teatas Saudi Araabia klubi, et on teise kunagise Liverpooli kapteni, Al-Ettifaqis peatreeneri kohuseid täitva Steven Gerrardiga sõlminud uue, 2027. aastani kehtiva lepingu.

"Mõnikord ei kohane inimesed isegi pingutustele vaatamata ning see võib mõjutada esitusi ja kõiki asjaosalisi nörritada. Jordan on hea inimene ja on kahju, et asjad ei tulnud välja, aga kõik andsid endast parima ja kedagi ei saa süüdistada," sõnas liiga asepealik Saad Allazeez.

Hooaega katastroofiliselt alustanud Amsterdami suurklubi Ajax on tabelis roninud viiendale kohale, täiseduga jätkavast PSV-st lahutab neid 23 ja teisel kohal olevast Feyenoordist 11 punkti.