Lõuna-Eesti duell lõppes Võru Barruse esimese võiduga Tartu Bigbanki üle

Kui Barrus ei olnud Bigbankist senise hooaja jooksul kahel korral suutnud jagu saada, siis kolmandal katsel õnnestus võtta 3:1 (25:19 19:25 25:22 25:17) võit, vahendab volley.ee. Liigatabelis kerkis Võru meeskond koha võrra ja on nüüd 21 punktiga kolmas. Bigbank jätkab 33 punktiga teisel real.

Ligi 300 pealtvaataja ees peetud mäng kulges põnevalt, oli vaidlemist, kohtunike eksimusi, kaarte ja emotsioone. Barruse rünnakuid vedasid Renato Oliveira ja Kristo Kollo, kes tõid vastavalt 23 (+12) ja 18 (+10) punkti, Kollo lõi sealjuures neli serviässa. Kaheksa silma (+4) lisas viie blokiga säranud Shonari Hepburn. Oliver Lüütsepa juhendatava meeskonna vastuvõtt oli 36 ja rünnak 50 protsenti, blokist saadi kaheksa ja servilt üheksa punkti (19 viga).

Bigbanki resultatiivseimaks kerkis 18 punktiga (+10) Martti Juhkami, 14 punkti (+1) panustas Timo Lõhmus ja üheksa (+3) Daniel Matheney. Tartu vastuvõtt oli 38 ja rünnak 46 protsenti, blokist teeniti 11 ja serviga neli punkti (eksiti 18 pallingul).

Võitjameeskonna parimaks valitud Kristo Kollo sõnas mängujärgses intervjuus, et Võrul õnnestusid paljud asjad väga hästi. "Oli üks hooaja kenamaid mänge meie poolt. Kõik olid tublid ja pingutasid, ka trennid on olnud head ja kui suudame siit veel natuke rohkem välja pigistada ja taset tõsta, siis võime kõike kirkamate medalite eest mängida. Mul on sellesse meeskonda usku. Mängu kestel oli hea positiivne olek ja asjad jooksid, täna oli lihtsalt meie päev," kommenteeris kogenud nurgaründaja.