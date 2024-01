Türgiga kokkuleppele jõudnud Eesti korraldab järgmisel aastal piljardi EM-i

Piljardi Euroopa meistrivõistluste läbiviimiseks on Kalevi spordihall järgmisel aastal hõivatud koguni 22 päeva. EM-ile on oodata üle 200 sportlase ja medalid jagatakse välja 28. märtsist 12 aprillini. EM-i koju toomine juba järgmisel aastal õnnestus tänu kokkuleppele Türgi piljardiliiduga, kes sai esmalt 2025. aastaks korraldusõiguse.

"Me proovisime nendega mõnda kanalit pidi suhelda, kuna aastal 2025 on Tallinn Euroopa spordipealinn," selgitas alaliidu president Kristjan Kuusik. "Me jõudsime sellisele tulemusele, et nad loovutasid 2025. aasta EM-i koha Eestile ja 2026 on EM siis Türgis."

Euroopa meistrivõistluste läbiviimine on kordades võimsam ja kulukam kui Euroopa karikaetapp, mis toimub tänavu 15.-18. veebruarini Tallinnas juba teist korda. "Kulude number on ikkagi kuuekohaline ja julgeks pakkuda, et kaks korda suurem kui Euroopa karika etapi korraldamine," sõnas Kuusik.

Tänavused piljardi Euroopa meistrivõistlused, mis pidid toimuma aprillis Austrias, lükati sügisesse ootamatu põhjuse tõttu: nimelt ei leitud korraldamiseks sobilikku paika.

2025. aasta EM-il Tallinnas selguvad võitjad 8-, 9-, 10- ja 14.1 palli formaatides individuaalselt ning meeskondlikus ja naiskondlikus konkurentsis, samuti U-23 vanuseklassis ja ratastoolide arvestuses.