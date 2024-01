Noorte taliolümpia avatseremoonial kannab Eesti lippu freestyle-suusataja

2023. aastal Euroopa noorte olümpiafestivalil Big Airis seitsmenda koha saanud Revjagini jaoks on lipukandmine suur au. "Sain sellest teada vahetult enne Helsingi-Soul lennule astumist ning see tegi mu tuju rõõmsaks. Mul on väga hea meel lippu kanda," ütles 17-aastane Revjagin.

Team Estonia delegatsioonijuht Merle Kaljurand selgitas, et Revjagini lipukandjaks määramine on kummardus meie freestyle-suusatajatele. "Täna täpselt neli aastat tagasi võitis Kelly Sildaru Eestile esimese individuaalse noorte taliolümpiamängude kuldmedali. Tema eeskujul on freestyle-suusatamise juurde tulnud mitmeid noori, sealhulgas neid, keda näeme Gangwonis võistlemas."

Avatseremoonia peetakse kohaliku aja järgi kell 20 õhtul, Eesti aja järgi kell 13 päeval. Otseülekannet saab vaadata Olympic Channeli kodulehekülje vahendusel.

Noorte taliolümpiamängud peetakse Gangwonis 19. jaanuarist 1. veebruarini. Iga nelja aasta tagant toimuvast suurvõistlusest võtavad osa 15-18-aastased sportlased. Kokku on starti oodata 1900 sportlast üle maailma.

Eesti koondis on 24-liikmeline ning võisteldakse üheksal spordialal. Juba laupäeval on võistlustules kaheksa koondislast. Lumelaudur Mai Brit Teder on stardis lumelauakrossis, suusahüppaja Kaimar Vagul normaalmäel. Laskesuusatajatel (Anlourdees Veerpalu, Kätrin Kärsna, Laureen Simberg, Daniel Varikov, Frederik Marten Välbe, Oskar Orupõld) on kavas tavadistants. Koondisele saab kaasa elada EOK erilehel, otseülekandeid saab vaadata Olympic Channeli koduleheküljel ning EOK sotsiaalmeediakanalite vahendusel Facebookis "Olen Olümpiafänn" ja Instagramis "team.estonia".

Eesti sportlased on võitnud talvistel noorte olümpiamängudelt kuus medalit - freestyle-suusataja Kelly Sildaru võitis 2020 Lausanne'is kuldmedali pargisõidus, laskesuusataja Rene Zahkna 2012 Innsbruckis hõbemedalid sprindis ja jälitussõidus. Lisaks on meil olümpialipu alla kuuluv kuldmedal iluuisutamise võistkonnavõistluses (Arlet Levandi seitsmenda koha punktid), kuldmedal jäähoki võistkonnavõistluses (Marek Potšinok) ning pronksmedal jäähoki võistkonnavõistluses (Erik Potšinok).