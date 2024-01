Mistra jätkab Balti mere liigas soomlaste vastu

Mistra paikneb hetkel liigas, mida juhivad kaks Leedu klubi VMSM Sostines tauras-VHC ja Casacada - HC Garliava SM, seitsmendal positsioonil. Eestlased alistasid eelmisel etapil Läti klubi Reir/Dobele SS ning jäid alla Kaunasele ja SK Latgolsile. Sel nädal alustati ka Eesti meistrivõistlusi, kus tugeva esimese poolaja järel jäädi alla kodusele konkurendile Mellale.

"Eesti meistrivõistluste kohtumises ei suutnud me palli eest hoolt kanda ning tegime palju tehnilisi vigu. Nüüd ootab meid ees raske kohtumine Balti liigas, kus peame seda kindlasti parandama. Vastasel juhul karistavad füüsiliselt tugevad ja kiired soomlased meid kiiresti ära. Oleme teadlikud eesootavast kõvast väljakutsest, kuid anname endast parima ning võitleme lõpuni," ütles Mistra senine parim väravakütt Karmen Vaiksaar.

Eestlannade laupäevane vastane Helsingi Dicken hoiab hetkel Soome liigas kolmandat kohta. Soomlannade vorm tundub olevat tõusvas joones, kuna viimased neli kohtumist on võidetud. Balti mere liigas on nende arvel kolm võitu ja vaid korra kaotati kodusele konkurendile GRIFK-le.

"Me tahame mängida kõrge tempoga kohtumise, kus saame palju lihtsaid väravaid kiirrünnakutest. Oleme viimasel ajal palju keskendunud kaitsele ning tehniliste vigade minimeerimisele ja üritame need nüüd mängus täide viia. Meie eesmärk on loomulikult võita, kuid samas on alati põnev mängida uute vastaste vastu ning loodetavasti suudame ka publikule põnevat ja ilusat käsipalli pakkuda," sõnas Dickeni eest neljas kohtumises 15 väravat skoorinud Matilda Peitsaro.

Mistra peab nüüd kahel järjestikusel laupäeval kohtumised Soome klubidega ning sellele järgneb juba finaalturniir märtsi lõpus Leedus, kus selgitatakse ka naiste Balti mere liiga esimene võitja.

Mistra järgmised mängud naiste Balti mere liigas:

20.01 15:00 Raasiku Spordihall Dicken - Mistra

27.01 15:00 Aruküla Spordihall GrIFK - Mistra