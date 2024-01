Blinkova alistas rekordilises lahingus mulluse finalisti

Avasetis nimekast vastasest 6:4 üle olnud Blinkova läks teises setis murde toel 2:1 juhtima, kuid Rõbakina vastas kohe järgmises geimis murdega ja vormistas 10. geimis venelanna pallingul 6:4 setivõidu.

Otsustav kolmas sett möödus eriti tasavägiselt. Seti lõpus vahetasid naised kordamööda murdeid ning võitja selgitamiseks läks vaja tie-break'i ehk kiiret lõppmängu. Seal asus Blinkova kiirelt 4:1 juhtima ja teenis esimese matšpalli seisul 9:7, kuid Rõbakina päästis selle. Kokku võitles Blinkova välja seitse matšpalli enne, kui ta lõpuks realiseeris ja lõppmängu 22:20 võitis.

