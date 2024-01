Swiatek pääses järgmisesse ringi üle noatera

Esimese asetusega Swiatek alistas teises ringis tunamulluse finalisti ameeriklanna Danielle Collinsi (WTA 62.) 6:4, 3:6, 6:4. Seejuures oli poolatar otsustavas setis 1:4 kaotusseisus, kuid seti teine pool kuulus kindlalt talle ja maailma esinumber lõpetas matši viie järjestikuse geimivõiduga.

"Olin mõtetega juba lennujaamas," ütles Swiatek matšijärgses intervjuus. "Lihtne matš see kindlasti ei olnud. Tundsin, et alustasin hästi, kuid järsku hakkas mängutempo tõusma ja mul polnud aimugi, kuidas sellele reageerida. Aga kuidagi võitlesin end tagasi mängu. Mõistsin, et ainus, millele ma saan keskenduda, on mina ise. Ma lakkasin muretsemast selle üle, kuidas ta mängib ning lihtsalt keskendusin enda mängu peale," lisas ta.

30-aastane Collins teatas pärast kaotust, et tänavune hooaeg jääb tema karjääri viimaseks. "Ma ei tea täpselt, millal lõpetan, aga see jääb kindlasti minu viimaseks hooajaks. Tunnen, et mul on olnud üpris edukas karjäär. Mul on lisaks tennisele muid eesmärke, mida tahaksin oma elus saavutada. Üks neist on laste saamine," avaldas ameeriklanna.

Swiatek pikendas oma võiduseeria 18-mänguliseks, mis on tema karjääri teine kõige pikem võiduseeria. Poolatar püstitas üle-möödunud aastal selle sajandi pikima võiduseeria, kui püsis alistamatuna 37. järjestikuses matšis.

Kolmandas ringis kohtub ta 19-aastase tšehhitari Linda Noskovaga (WTA 50.), kes sai 6:3, 1:6, 6:4 jagu ameeriklannast McCartney Kesslerist (WTA 206.).

Viienda asetusega Jessica Pegula (WTA 5.) sai teises ringis šokk-kaotuse, kui tunnistas prantslanna Clara Bureli (WTA 51.) 6:4, 6:2 paremust. Burel vajas vaid 70 minutit, et teenida oma esimene võit maailma esikümnesse kuuluva mängija üle.

Prantslannat ootab kolmandas ringis kaasmaalane Oceane Dodin (WTA 95.), kes lülitas 6:4, 6:4 võiduga konkurentsist itaallanna Martina Trevisani (WTA 59.).