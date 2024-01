Suusahüpete MK-etapp jäi pooleli

Võistlust oli juhtimas kohalik lootus Dawid Kubacki ja sloveen Lovro Kosi järel hoidis kolmandat kohta teine poolakas Kamil Stoch, misjärel otsustas žürii, et tugeva tuule tõttu jätkata ei saa. Sel hetkel oli jõuproov kestnud oodatust palju kauem ehk enam kui poolteist tundi.

"Me proovisime pea kaks tundi kõike, žürii tegi suurepärast tööd, aga ühel hetkel ei saanud me enam sportlaste turvalisust garanteerida ja oli selge, et jätkata ei saa," kommenteeris võistluse direktor Sandro Pertile.

Andreas Wellinger oli üks kümnest suusahüppajast, kes ei saanudki tornist laskuda. "Kahjuks läks tuul päeva peale aina tugevamaks," ütles sakslane.

"Minu poolest oli õige võistlusega alustada, kuid õige oli ka žürii otsus võistlus lõpetada. Lõpuks oli tuul liialt keerutav, seda tuli igast suunast."

Eesti suusahüppaja Artti Aigro sai kvalifikatsioonis disklahvi ega osalenud kolmapäevasel võistlusel.

Suusahüppajate Poola turneel jääb pidada veel kaks võistlust Zakopanes.