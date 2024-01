Võõrustaja Katar tagas esimesena edasipääsu

Katar alistas eelmisel nädalal turniiri avamängus Liibanoni 3:0 (45., 90+6. Akram Afif, 56. Almoez Ali) ja kolmapäeval teises voorus ka Tadžikistani 1:0 (17. Akram Akif).

Ülejäänud A-grupi mängudes pole väravaid löödud: Hiina - Tadžikistan ja Liibanon - Hiina jäid 0:0 viiki.

See tähendab, et Katar on kindlasti A-grupi võitnud ja kohtub kaheksandikfinaalis kas C-, D- või E-alagrupi kolmanda koha meeskonnaga.

Ülejäänud alagruppides on peetud vaid esimene voor ja väga suuri üllatusi pole sündinud. B-grupis sai Austraalia jagu Indiast 2:0, C-grupis oli Iraan üle Palestiinast 4:1, D-grupis alistas Jaapani meeskond Vietnami 4:2, E-grupis oli Lõuna-Korea parem Bahreinist 3:1 ja F-grupis Saudi-Araabia tänu üleminutite väravale Omaanist 2:1.

Aasia meistrivõistluste finaalturniiril osaleb 24 meeskonda, kes on jaotatud kuude neljaliikmelisse alagruppi. Kaheksandikfinaali pääsevad iga alagrupi kaks paremat ja lisaks veel neli paremat kolmanda koha omanikku. Aasia meister selgub 10. veebruaril.

Kontinendi parimat selgitatakse 18. korda. Seni on vähemalt kaks korda võitnud turniiri Jaapan (neli korda), Saudi Araabia (3), Iraan (3) ja Lõuna-Korea (2).