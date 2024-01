Endine tennise maailma esireket mõisteti tingimisi vangi

Barcelona kriminaalkohus mõistis varade peitmises ja võlgadest hoidumises süüdi endise tennisisti, tema eksabikaasa Josep Santanaca ja veel kolm inimest. Santanaca sai kolme aasta ja kolme kuu pikkuse vanglakaristuse. Endine abielupaar peab tasuma ka 6,6 miljoni euro suuruse hüvitise.

Juhtum sai alguse 2009. aastal, kui Hispaania ülemkohus määras hispaanlannale 5,2 miljoni euro suuruse trahvi seoses maksupettusega aastatel 1989-2003. Sanchez Vicario oli võimudele väitnud, et elab Andorras, aga tegelikult elas oma kodumaal Hispaanias.

Hispaania riik kogus raha Luksemburgi panga kaudu, aga hiljem süüdistas pank 2019. aastal lahutanud paari võla mittetasumises ja oma varade varjamises. Sanchez Vicario ise on näidanud näpuga Santanaca peale, väites, et too oli tema rahaasju korraldanud ja tema ise ei olnud ebaseaduslikust tegevusest teadlik.

Barcelona kriminaalkohus teatas, et kuigi Sanchez Vicariol ei olnud operatsioonide läbiviimiseks finantsteadmisi, siis oli tal täielik teave selle kohta, mida tema varadega tehti ja ta oli täielik teave selle kohta, et oli Luksemburgi pangale endiselt võlgu.

Praeguseks 52-aastane Sanchez Vicario kuulus maailma tippu alates 1980. aastate teisest poolest kuni sajandivahetuseni. 1995. aastal esireketiks tõusnud hispaanlanna hoidis seda positsiooni väikeste vahedega kokku 12 nädalat.

Ta võitis naisüksikmängus kolm korda Prantsusmaa lahtised ja korra USA lahtised ning jõudis veel kaheksa korda erinevatel suure slämmi turniiridel finaali. Sellele lisandub kuus slämmitiitlit paarismängus. Olümpialt on tal kaks hõbe- ja kaks pronksmedalit.