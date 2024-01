Paide Linnameeskond sõlmis lepingu Eesti koondise kaitsjaga

Mullu Premium liigas neljanda koha saanud Paide Linnameeskond andis teada, et sõlmis kolmeaastase lepingu Eesti koondise keskkaitsja Nikita Baranoviga, kes viimati esindas Armeenia tippklubi Jerevani Pjunik.

Oma jalgpalluriteed FC Puumas alustanud 31-aastane Baranov mängis kuni 2017. aastani koduses Premium liigas, kus võitis Tallinna FC Flora ridades kolmel korral nii Eesti meistritiitli kui Evald Tipneri karika. Seejärel on Baranov kandnud Norra, Bulgaaria, Armeenia, Küprose ja Malta klubide värve, kirjutab Soccernet.ee.

2022. aastal tuli Baranov Pjunikuga Armeenia meistriks ning jõudis UEFA Konverentsiliigas alagrupiturniirile, kus pääses põhikoosseisus platsile kolmes kohtumises.

"Paide näitas minu vastu konkreetset huvi ning pärast vestlusi Ivan Stojkovici ja Gert Kamsiga sain aru, et klubi ootused ja eesmärgid on kõrged. Mul on väga hea meel saada osaks neist plaanidest, loodan oma mängu ja kogemustega aidata Linnameeskonnal teha järgmised sammud püstitatud eesmärkide suunas," sõnas Baranov.