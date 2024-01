Jalgpalli klubihooaja avab uues kuues superkarikamäng

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL-i) ja suurtoetaja A. Le Coqi koostööna loodi superkarikamängule värske ilmega logo ning kohtumise võitja tõstab pea kohale Eesti kunstniku Krista Lehari valmistatud uhiuue võidukarika. Karikas on kuni 60 sentimeetrit kõrge, selle tipus on jalgpallikujutis, mida ehib A. Le Coqi logolt äratuntav kroon.

"A. Le Coq on Eesti jalgpalli juba üle 20 aasta toetanud ja jalgpallihooaega alustava mängu sidumine nendega on koostöö järgmine väärikas samm. Enne II maailmasõda võisteldi suurtel jalgpallimängudel Eesti Vabariigis ühiskondlikult lugupeetud ja edukate organisatsioonide ja inimeste välja pandud omanimeliste karikate eest, ilmselt tuntuim neist Saarepera-nimeline. Selle sammuga loome silla vanade traditsioonide ja kaasaaja vahel," ütles EJL-i peasekretär Anne Rei.

"Tunneme heameelt, et aastakümneid väldanud koostöö on saanud uue sisu A. Le Coqi Superkarika näol, mis avab Eesti klubijalgpalli hooaja kõige kõrgemal ja professionaalsemal näol," ütles A. Le Coqi turundusdirektor Katrin Vernik. "Eesti oma gigantide heitlus toob põnevust ja häälestab uueks hooajaks nii kahte võitjatiimi kui kogu jalgpalliperet. See on mäng, mis annab värvi algavale hooajale," lisas ta.

Tänavu lähevad mängus vastamisi valitsev Eesti meister Tallinna FC Flora ja mullune Evald Tipneri karikasarja võitja JK Narva Trans. Läbi aastate on Flora superkarikamänge võitnud kümnel korral. Karika eest võisteldi ka mullu, ent tunnistada tuli Paide Linnameeskonna nappi paremust. Trans on superkarikamatšis varasemalt võistelnud kahel korral, kuid nii 2012. kui 2020. aastal tuli tunnistada Flora paremust.

Tänavune A. Le Coq Superkarika finaal toimub 25. veebruaril kell 12.30 Viljandi Männimäe jalgpallihallis, kuhu paigaldatakse kohtumise toimumise ajaks lisatribüünid. Piiratud kogus pääsmeid mängule tulevad müügile Piletilevisse. Täispileti hind on 5 eurot, sooduspiletid hinnaga 3 eurot kehtivad 2006. aastal kuni 2017. aastal sündinutele ning 1958. aastal või varem sündinutele. 2018. aastal ja hiljem sündinud pääsevad mängule tasuta. Otsepilti vahendab kohtumisest Soccernet.