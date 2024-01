MM-il säranud Walesi koondislane otsustas spordiala vahetada

Eelmistel ragbi maailmameistrivõistlustel viie try'ga Walesi koondise resultatiivseim olnud Rees-Zammit kirjeldas otsust õnne proovida NFL-is kui "piinarikkast". Samas tõdes ta, et see ei tähenda ilmtingimata, et ta ragbiga lõpparve teeb.

"Olen uue väljakutse osas väga põnevil. Olen hetkel sellises vanuses ja eluetapis, kus on veel võimalik võtta vastu uusi väljakutseid," selgitas 22-aastane kõmr. "Mul on olnud suur au esindada oma riiki. Ma ei ole seda kunagi pidanud enesestmõistetavaks. Siiski usun, et nüüd on minu jaoks õige aeg realiseerida teine suur eesmärk – mängida Ameerika jalgpalli USA-s. Selliseid võimalusi ei tule väga tihti ette."

Walesi rahvuskoondise peatreener Warren Gatland sai uudisest teada vaid tund enne selle teatavaks tegemist. "Ausalt öeldes on see minu jaoks šokk. Ta helistas mulle täna ja tänas koondises veedetud aja eest. Ma soovisin talle kõike head ja loodan siiralt, et teda saadab edu," sõnas Gatland.

Rees-Zammiti senise leivaisa Gloucesteri tegevjuht Alex Brown nentis, et andekast ääreründajast ilmajäämine on klubile suur tagasilöök.

"Me väga selgelt mõistame Zami ees seisva võimaluse olulisust ja tema eluaegset ambitsiooni NFL-is mängida. Loomulikult oleme kurvad, et ta lahkub. Samas oleme jätkuvalt väga uhked, et aitasime temast vormida maailmaklassi ragbimängija ning soovime talle USA-s kõike head. Ta on Kingsholmis (Gloucesteri kodustaadion - toim) alati teretulnud," ütles Brown.

Viimastel aastatel on NFL-is proovinud läbi lüüa mitmed ragbimängijad. Seni suurimaks edulooks võib pidada austraallast Jordan Mailatat, kellest on saanud Philadelphia Eaglesi võtmemängija.