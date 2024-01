Kobayashi sai kvalifikatsioonis ülinapi võidu, Aigro diskvalifitseeriti

Aigro hüppas kvalifikatsioonis 94,5 meetrit ja teenis 111,9 punkti, kuid eelmainitud põhjusel ta tulemust kirja ei saanud.

Kvalifikatsiooni parima etteaste tegi äsja Nelja hüppemäe turnee võitnud Ryoyu Kobayashi, kelle 100,5-meetrine hüpe oli väärt 132,4 punkti. Järgmised kolm meest mahtusid 1,5 punkti sisse.

Kobayashist kõigest 0,1 punkti kaugusele jäi sloveen Anže Lanišek (99,5 m; 132,3 p), kellele omakorda kaotas 0,7 punktiga sakslane Andreas Wellinger (100,5 m; 131,6 p). Neljas oli sloveen Lovro Kos (99,5 m; 130,9 p). MK-sarja üldliider austerlane Stefan Kraft platseerus seitsmendale kohale (97 m; 125,9 p).

Normaalmäe põhivõistlus toimub kolmapäeval. Suure mäe kvalifikatsioon on kavas reedel ja põhivõistlus pühapäeval.

