Flora ründaja siirdus Kreekasse

"Olen väga rõõmus võimaluse üle end tugevas välisklubis proovile panna! Klubis ja meeskonnas võeti mind väga hästi ning sõbralikult vastu, linn on ilus ja päike paistab. Loodan, et kõik läheb hästi," ütles Šapovalov.

Flora peatreener Norbert Hurt sõnas, et Šapovalov vajab endale nõudlikku ja väljakutsuvat keskkonda, kus endast parim kätte saada. "Välismaal on ta varem olnud, mistõttu teab ta, mida oodatakse välismängijalt. Tähtis on minna uuele väljakutsele vastu avatud meelega, olema valmis õppima ja valmis kasutama maksimaalselt ära iga minuti nii treeningutel kui ka mängudel," lisas Hurt.

Jalgpalliportaali Soccerneti andmetel on PAOK-il pooleaastase laenulepingu lõppedes võimalik Šapovalov välja osta.

Šapovalov on Premium liigas väljakul käinud 75 kohtumises ja löönud 20 väravat. Eesti noortekoondiste eest on ta kirja saanud 33 kohtumist ja 16 tabamust.