Alcaraz võttis kindla võidu, skandinaavlased pääsesid ka edasi

20-aastane Alcaraz ja 37-aastane Gasquet pidasid maha tasavägise avaseti, kus kumbki teisest eralduda ei suutnud. Mehed vahetasid Gasquet' juhtimisel geimivõitusid kuni lõppmänguni, kus aga Alcaraz seisult 4:5 kolme järjestikuse punktiga võitjaks tuli.

Sealt edasi noor hispaanlane enam vastasele suurt võimalust ei andnud. Teist setti alustas ta kolme järjestikuse geimivõiduga ning realiseeris pärast üht kaotust 6:1 setivõidu. Kolmandas setis murdis ta prantslase servi kahel korral ning läks 4:0 juhtima. Alcaraz loovutas kogenud prantslasele veel kaks geimi, kuid realiseeris 6:2 setivõiduga edasipääsu teise ringi.

Ligi kaks ja pool tundi kestnud mängupäeva viimases kohtumises lõi Alcaraz lausa üheksa ässa, Gasquet sai hakkama kolmega. Mõlemad mehed tegid kolm topeltviga. Prantslane ei kasutanud ära ühtki oma kahest murdevõimalusest, kuid loovutas Alcarazile 16 võimalusest vaid neli. Noor hispaanlane virutas aga Gasquet 19 äralöögi vastu 53 tükki.

"Vamos!"



You said it, @carlosalcaraz.



The Spaniard defeats a gallant Richard Gasquet 7-6(5) 6-1 6-2 to advance.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/IQPIbNlOSw