Märten Kuusk liitub Poola esiliigaklubiga

Poola esiliigaklubi GKS Katowice teatas, et sõlmis Eesti koondise kaitsja Märten Kuusega lepingu, mis kestab 2025. aasta 30. juunini, koos võimalusega seda pikendada.

Juba laupäeval avaldas Katowice, et Kuusk liitub klubiga, kui läbib edukalt arstliku kontrolli. Nüüd on see läbitud ja üleminek tehti ametlikuks, vahendab Soccernet.ee.

Katowice jalgpallidirektor Dawid Dubas rääkis klubi kodulehele, et täienduse leidmine just keskkaitsesse oli praeguses üleminekuaknas prioriteediks, kuna meeskond oli olnud sügisel hädas keskkaitsjaid tabanud vigastuste ja kaartidega. Dubase sõnul on Kuuse eelisteks väärtuslikud kogemused eurosarjadest ning suutelisus tegutseda nii parem- kui ka vasakpoolse keskkaitsjana.

29 korda Eesti koondises mänginud Kuusk on tulnud Tallinna Floraga neljakordseks Eesti meistriks. Viimati mängis ta oma esimeses välisklubis Ujpestis (Ungari kõrgliiga), kus ta aga viimasel poolaastal uue peatreeneri soosingusse ei kuulunud ja vaatas kohtumisi põhiliselt varupingilt.