Kehvas vormis Roma loobus peatreener Mourinho teenetest

Itaalia jalgpalliklubi AS Roma teatas teisipäeval, et on otsustanud lahti lasta 2021. aastal juhendajaks saanud Jose Mourinho. Roma langes pärast pühapäevast kaotust AC Milanile koduses kõrgliigas üheksandaks.

Enne Tottenham Hotspuri juhendanud Mourinho võttis Roma peatreenerina üle 2021. aasta kevadel, kuid tema aeg klubi sai teisipäeval lõpu, sest Roma juhtkond otsustas 60-aastase portugallase vallandada.

"Tahaksime Josed tema kire ja pingutuste eest tänada," sõnasid klubi omanikud Dan ja Ryan Friedkin pressiteate vahendusel. "Meil jäävad tema ajast Romas head mälestused, aga usume, et klubi parimates huvides on vaja koheselt muudatus teha. Soovime Josele ja tema abitreeneritele tulevikuks edu!"

Roma tuli 2022. aastal esmakordselt peetud UEFA Konverentsiliiga meistriks ning jõudis mullu Euroopa liiga finaali, kus jäi penaltiseerias Sevillale alla. Koduses kõrgliigas jäädi mõlemal hooajal kuuendaks, kuid sel aastal ei ole Roma käekäik kõige parem olnud.

Roma jätkab pärast pühapäevast mänguvooru Serie A-s üheksandal tabelireal, olles kogunud 29 punkti. Meeskonnal on võite kaheksa, kuid viimasest viiest mängust on suudetud võtta vaid neli punkti. Meeskonnal on palju vigastusi ning Mourinho ajale sai saatuslikuks pühapäevane 1:3 kaotus AC Milanile.

Mõned päevad enne langeti Itaalia karikasarjas välja. Pärast 0:1 kaotust Laziole võrdles Mourinho end Harry Potteriga ja ütles, et tema maine on fännide ootused liialt kõrgeks ajanud.