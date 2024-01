Embiid naasis platsile võidukalt, Draymondi tagasi saanud Warriors kaotas

Mullu NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Embiid naasis põlvevigastuselt ning aitas 76ersil kodupubliku ees Houston Rocketsi üle 124:115 (33:19, 33:28, 32:30, 26:38).

76ers haaras ohjadest avaveerandi lõpus ning saavutas seejärel suure eduseisu. Otsustaval veerandil juhtis Philadelphia veel 28 punktiga, kuid Rockets sai siis hoo sisse ning suutis kohtumise lõpuks seisu veidi ilusamaks teha.

Põlvevigastuse tõttu alates 25. detsembrist vaid kahes mängus kaasa teinud Embiid naasis võimsalt ning panustas võidumängus 41 punkti ja kümne lauapalliga. Tyrese Maxey aitas omalt poolt 27 punkti ja seitsme korvisööduga, Rocketsi resultatiivseim oli 20 silma visanud Jalen Green, Alperen Sengun panustas 19 punkti ja üheksa lauapalliga.

NBA kehtestas selleks hooajaks uue reegli, mis määrab, et mängijad ei kvalifitseeru hooajajärgsetele auhindadele, kui nad pole mänginud vähemalt 65 mängu. Mullune MVP Embiid saaks hooaja lõpuni 44 mängust puududa vaid kaheksa mängu, kuid Kameruni päritolu keskmängija ütles, et eesmärk on tervis.

"Pole vahet, mitu mängu ma mängida saan - eesmärk on olla ülejäänud aasta terve," ütles ta. "Ma olen seda juba korra teinud (MVP võitnud - toim), kui saan võimaluse teise võita, siis teen seda. Aga ma ei suru endast seda välja. Me võidame, see on kõige tähtsam."

Tagasituleku tegi ka Golden State Warriorsi kaitsespetsialist Draymond Green, kuid Warriors pidi võõrsil Memphis Grizzliese 116:107 (23:29, 31:27, 31:30, 31:21) paremust tunnistama.

Kohtumine möödus tasavägiselt ning Warriorsil õnnestus veel kolmanda veerandi lõpus seitsmepunktiline eduseis avada, kuid Grizzlies tegi otsustaval veerandil 11:2 spurdi ning saavutas seejärel 12-punktilise edu, mis oli ka ühtlasi mängu suurim.

Vince Williams viskas võitjate eest 24 punkti ja haaras seitse lauapalli, GG Jackson lisas omalt poolt 23 silma. USA koondise keskmängija Jaren Jackson panustas 18 punkti, viie laua, viie korvisöödu ning nelja vaheltlõikega. Warriorsi eest oli resultatiivseim Stephen Curry, kes lõpetas 26 punkti ja kaheksa resultatiivse sööduga, Jonatahan Kuminga panustas 20 punkti ja 11 lauapalliga.

Korduvalt toorutsemise eest tähtajatu võistluskeelu saanud Draymond Green veetis platsil 23 minutit, mille jooksul skooris seitse silma, haaras seitse lauda ja jagas neli korvisöötu.

"Oli lõbus taas väljakul olla. Võimalus korvpalli mängida on alati lõbus. Natuke veider oli enne mängu tunnelist välja joosta ja viskama minna, aga pärast seda läks asi paremaks," sõnas Green. "Ma usun, et mänguminutid kasvavad kiiresti, aga pean ikka endast parima andma, et meeskonnale hoogu anda."

Warriors ei suutnud aga põhimängijateta mänginud Memphist peatada, loovutades 20 kaugviset. "Kaitse langeb ära, kui meil ei ole uhkust. Sul peab olema uhkust, et ma ei lase oma mehel skoorida. Aga me kaitsesime liiga pehmelt, vahetasime aeglaselt. Kuni me kõik asja uhkusega võtame, sakimegi," sõnas Green.

Toronto Raptorsi 105:96 alistanud Boston Celtics jätkab idakonverentsi liidrina, teisel kohal on Milwaukee Bucks, kellele järgnevad Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Miami Heat ja New York Knicks. Play-in kohtadele mahuvad praeguse seisuga Indiana Pacers, Orlando Magic, Chicago Bulls ja Brooklyn Nets.

Läänekonverentsis jätkab esikohal Minnesota Timberwolves, kellele järgneb Oklahoma City Thunder, kes pidi Los Angeles Lakersi 112:105 paremust tunnistama. Kolmandal kohal on tiitlikaitsja Denver Nuggets, kellele järgnevad Los Angeles Clippers, Sacramento Kings ja New Orleans Pelicans. Play-in kohtadel on Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Utah Jazz ja eelmainitud Lakers.

Teised tulemused:

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 125:120

Washington Wizards - Detroit Pistons 117:129

New York Knicks - Orlando Magic 94:98

Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 109:99

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 109:91

Brooklyn Nets - Miami Heat 95:96 (la.)

Utah Jazz - Indiana Pacers 132:105