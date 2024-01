Mihkels alustas Tour Down Underit üheksanda koha ja valge särgiga

Mihkels lõpetas Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva aset leidnud 144-kilomeetrise etapi 110 ratturiga peagrupis, ületades finišijoone üheksanda kohaga. Lisaks sellele teenis eestlane avaetapilt parimale noorratturile (kuni 23-aastased) mõeldud valge särgi.

Eestlase sõnul oligi plaanis grupifinišis Eritrea sprinteri peale mängida, kuid kõik ei läinud täpselt nii nagu täpselt sooviti. "Kui 1,8 kilomeetrit jäi veel minna, olime kahekesi koos ilusasti positsioonil, kuid seejärel tuli meil mõlemal kurvis kett maha. Biniam sai selle uuesti üpris ruttu peale ja sai enam-vähem sama hooga edasi sõita, mul läks veidi kauem ja kaotasin ta seega ära. Võtsime siiski antud olukorrast maksimumi," ütles Mihkels.

Esimesena lõpetanud Sam Welsford (BORA-hansgrohe) ajaks jäi 3.25,56, talle järgnesid Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) ning Mihkelsi tiimikaaslane ja Biniam Girmay. Velotuurile eelnenud kriteeriumsõidu vahele jätnud Caleb Ewan (Team Jayco AlUla) jäi esimesena esikolmikust välja.

Welsfordil on nüüd üldarvestuses Bauhausi ees neljasekundiline edu, Girmay kaotus on kuus sekundit. Mihkels on liidrist kümne sekundi kaugusel.

Down Underi velotuur jätkub ööl vastu kolmapäeva 141,6-kilomeetrise etapiga.