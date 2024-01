Esireket Swiatek alustas Austraalia lahtisi võidukalt

USA-d esindav Kenin alustas kohtumist hästi ning murdis poolatari pallingu, minnes 3:1 juhtima. Swiatek vastas aga hästi ning võitis järgmised kolm geimi, et ise ette minna. Poolatar sai 6:5 eduseisul setipalli, kuid ei suutnud realiseerida ning sett läks lõppmängu, kus ta aga nelja järjestikuse punktiga 7:2 võidu võttis.

Teises setis asjade otsustamine nii kaua ei võtnud. Naised vahetasid Kenini juhtimisel setivõitusid kuni seisuni 2:2, mil maailma esireket klassi näitas ning neli geimi võitis, realiseerides teisel matšpallil 6:2 setivõiduga edasipääsu.

"Temperatuur oli kõrgem, kui ma sel hooajal veel tundnud olen. Pidin veidi sellega kohanema, pallid lendasid täiesti kontrollimatult, aga see on nendes tingimustes normaalne," ütles Swiatek. "Tahtsin olla agressiivsem, aga samas võtsin veidi hoogu maha. Tahtsin initsiatiivi haarata ja ennetada. Kui teine sett algas, sain seda teha."

Ligi kahetunnises heitluses lõi esireket viis ässa ja ei teinud ühtegi topeltviga, Kenin lõi kaks ässa, aga patustas kolme topeltveaga. Äralööke kogunes Swiatekil 30, lihtvigu tegi ta 21 tükki. Kenin tegi 18 äralööki ja 34 lihtviga. Esimeselt servilt punkti võitmisega olid naised üsna võrdsed, kuid Swiatek säras teisel servil, teenides punkti 64-protsendilise eduga (Kenin 32 protsenti).

