FIFA valis aasta jalgpalluriks Lionel Messi

Argentiinlasest pallivõlur kogus hääletuse tulemusena 48 punkti. Möödunud hooajal Manchester City kolme suure karikani vedanud Erling Haaland teenis samuti 48 punkti, kuid otsustavaks said rahvusmeeskondade kaptenite antud hääled, mis kallutasid kaalukausi Messi kasuks.

Parima peatreeneri auhinna pälvis Manchester City juhendaja Pep Guardiola ning parima väravavahi tiitli Inglismaa meisterklubi puurilukk Ederson.

Aasta naisjalgpalluriks osutus oodatult hispaanlanna Aitana Bonmati (Barcelona), parimaks naisväravavahiks Inglismaa esikinnas Mary Earps (Manchester United) ja parimaks treeneriks Inglismaa naiskonna juhendaja Sarina Wiegman.

Meeste aasta sümboolsesse koosseisu kuuluvad väravavaht Thibaut Courtois (Madridi Real), kaitsjad John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias (kõik Manchester City), poolkaitsjad Bernardo Silva, Kevin De Bruyne (mõlemad Manchester City), Jude Bellingham (Madridi Real) ning ründajad Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (PSG), Vinicius Jr (Madridi Real) ja Lionel Messi (Miami Inter).

Naiste aasta koosseisu valiti väravavaht Mary Earps (Manchester United), kaitsjad Olga Carmona (Madridi Real), Lucy Bronze (Barcelona), Alex Greenwood (Manchester City), poolkaitsjad Kiera Walsh (Barcelona), Alessia Russo (Arsenal), Lauren James (Chelsea), Ella Toone (Manchester United), Aitana Bonmati (Barcelona) ning ründajad Alex Morgan (San Diego Wave) ja Sam Kerr (Chelsea).

Aasta parima värava autorile antava Puskasi auhinna pälvis brasiillane Guilherme Madruga (Botafogo-SP). Ausa Mängu auhinnaga tunnustati Brasiilia rahvusmeeskonda jõupingutuste eest rassismivastases võitluses.

