Andy Murray andis enda tuleviku kohta vihje

Austraalia lahtistel viiel korral finaali jõudnud Murray piirdus tänavu esimese ringiga, kui ta alistus argentiinlasele Tomas Martin Etcheverryle (ATP 30.) 4:6, 2:6, 2:6. Mitmed eksperdid täheldasid, et Murray oli väljakul kummaliselt vaoshoitud ning ka šotlane ise tõdes mängujärgsel pressikonverentsil, et tema käitumine väljakul oli ebaharilik.

"On väga suur võimalus, et see oli viimane kord, kui ma siin mängisin. Ilmselgelt üritasin mängu ajal oma emotsioone kontrollida ja mängule keskenduda, aga ühel hetkel leidsin end ühe punkti kaugusel kaotusest ja siis ma ei suutnud uskuda, et see kõik nii kiiresti ja just niimoodi läbi sai," ütles Murray.

"Kohale tulnud publik oli hämmastav ja ma tundsin, et nad üritasid mind tagant utsitada. Tavaliselt paneb publiku ergutamine mind liikuma ja toob minu mängu energiat tagasi, kuid täna pidasin väga kehva mängu. Ma olen lihtsalt pettunud selles, kuidas ma mängisin. Väga-väga raske on niiviisi lahkuda," jätkas ta.

Murray lisas, et ta ootas endalt rohkem, sest on viimastel nädalatel treeninud koos Novak Djokovici ja Rafael Nadaliga. "Kui ma mängin nii nagu täna, siis ma ei võida palju mänge. Ma tean, et trenn ei ole sama asi, mis võistlusmäng. Samas olen viimastel nädalatel maailma parimate vastu väga hästi mänginud. Ma tean, et ühel hetkel see [karjääri lõpetamine] tuleb. Kui mul tulevad edaspidi sellised mängud nagu täna, siis on mul väga raske enda võimetesse jätkuvalt uskuda."

36-aastane Murray on varemgi mõlgutanud karjääri lõpetamise mõtteid. Kõige tõsisemalt 2019. aastal, kui ta oli käinud teist korda puusaoperatsioonil ning oli suuri kahtlusi, kas ta üldse tenniseväljakule naaseb.