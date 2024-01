Jaama alustas üliõpilaste MM-i kõrgete kohtadega

Eesti üliõpilaskonda esindavad MM-il kaks neidu – Liis-Marii Kaso ja Birgit Rõõm ning kolm noormeest – Olle Ilmar Jaama, Chris Marcus Krahv ja Timo Kudre. Võistluste programm algas sprindiga ning selle tulemuste järgi viitstardist jälitussõiduga.

Eesti koondise kõrgeimad kohad saavutas mõlemal päeval Olle Ilmar Jaama, kes läbis 2,4-kilomeetrise sprindiraja viienda ajaga, kaotades rootslasest võidumehele, Jonatan Stahlile 41 sekundiga (võitja aeg 10.43). Chris Marcus Krahv sai 16. koha (+1.21), Timo Kudre oli 20. (+1.43). Hõbemedali võitis šveitslane Nicola Müller (+0.01) ja pronksi soomlane Aapo Viippola (+0.05).

Jälitussõidus jättis sprindi võitja Stahl startimata ning seetõttu neljandana startinud Olle Ilmar Jaama suutis vägeva lõpuspurdiga kahest konkurendist möödudes säilitada oma neljanda koha. 6,3-kilomeetrise raja finišis oli tema kaotus üliõpilaste maailmameistriks tulnud Nicola Müllerile kaks minutit ja 23 sekundit.

Hõbeda teenis Aapo Viippola (+1.33) ja pronksi šveitslane Jan Lauenstein (+1.43). Chris Marcus Krahv lõpetas 15. kohal (+5.36) ja Timo Kudre 19. (+6.51).

"Sõit oli füüsiliselt tõeline väljakutse, kuid õnneks suutsin tänu tehniliselt puhtale sooritusele kogu raja kõrges mängus püsida," alustas Jaama. "See andis motivatsiooni ka raja teisel poolel kõik jõuvarud välja panna. Raja lõpus sain kokku kahe konkurendiga ning mõistsin, et neljas koht on võimalik. Otsustasin siis raja viimasel kolmel etapil kaardilugemisele enam mitte eriti keskenduda, vaid selle asemel valmistuda lõpuspurdiks, mis ka õnnestus. Tasuks neljas koht, millega võib tänast füüsilist seisundit arvesse võttes vägagi rahule jääda- võtsin sõidust kõik mis võtta andis."

Naiste 2,3-kilomeetrisel sprindirajal tuli üliõpilaste maailmameistriks rootslanna Elin Schagerström ajaga 12.18, hõbeda teenis šveitslanna Eliane Deininger (+0.47) ja pronksi norralanna Synne Strand (+1.01). Liis-Marii Kaso sai 12. koha (+2.39) ja Birgit Rõõm 22. koha (+4.43).

5,2-kilomeetrises jälitussõidus hoidsid Schagerström ja Deininger oma positsioone kindlalt lõpuni ja teenisid vastavalt teise kuld- ja hõbemedali. Võitja ajaks oli 30.33, hõbemedalist kaotas minuti ja 11 sekundiga. Sprindi neljandalt kohalt tõusis pronksile teine šveitslanna, Delia Giezendanner (+2.27). Liis-Marii Kaso langes kahe koha võrra, lõpetades 14. positsioonil (+5.47), Birgit Rõõm säilitas oma 22. koha (+13.49).

Pärast puhkepäeva jätkuvad võistlused ühisstardist lühirajaga esmaspäeval ja lõppevad sprinditeatega teisipäeval.