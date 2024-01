Kullas ja Tilk lõpetasid Dortmundis kõrgel noodil

Kullas alustas laupäevast ehk teist võistluspäeva väga ilusa ajasõiduga, saavutades prantslase Gregory Aranda järel teise koha. Poolfinaalis sai Kullas stardivõidu enda nimele, kuid avakurvis suruti ta rajalt peaaegu välja ning ta langes viienda koha piirimaile. Eestlane suutis siiski head kiirust näidata ja finišisse jõudis ta prantslaste Aranda ja Charles LeFrancoisi järel kolmandana.

Ka finaalis suutis Kullas taas kõige kiiremini stardist liikuma saada ja järjekordne stardivõit läks tema nimele. Paraku langes ta peagi seitsmendaks, aga sõidu edenedes leidis Kullas taas hea rütmi ning lõpetas viiendal kohal. Sõidu võitis Aranda, teine oli Cedric Soubeyras ja kolmas Jordi Tixier.

Kaarel Tilk tegi SX2 klassis ilusa kvalifikatsiooni, jõudes kolmanda ajaga otse poolfinaali. Poolfinaalis head stardikohta omanud eestlase start kahjuks ebaõnnestus ja ta jäi avakurvi järel viimaste sekka. Esimesed ringid ei õnnestunud tal kõige paremini ja nii oli finaalkoht juba püüdmatus kauguses. Tilk lõpetas sõidu üheksandana ja tal tuli viimast kahte finaalikohta püüdma minna lohutussõitu.

Lohutussõidus sai Tilk stardist paremini liikuma ja ta oli grupi keskel. Varsti tõusis ta kolmandale kohale ja vaja oleks läinud veel ühte möödasõitu, et finaali pääseda. Kahjuks jäi sellest puudu lõpuks üks sekund ja Tilk lõpetas sõidu kolmandana prantslaste Mickael Lamarque ning Jannis Irsuti järel.

Pühapäev tõi meie meestele palju positiivset

Viimaseks päevaks pandi kaheksa parimat SX1 klassi sõitjat ajasõidus ühte gruppi ja Kullas sõitis seal välja kuuenda aja. Viimane võistluspäev koosnes kolmest põhisõidust, kus said osaleda 12 kiireimat.

Esimeses sõidus tegi Kullas ilusa stardi ja ta asus sõidu liidriks. Järgmisel paaril ringil möödusid meie mehest Cedric Soubeyras, Jordi Tixier, Adrien Escoffier ning Gregory Aranda. Escoffier tegi peagi aga sõiduvea ja kukkus ning Kullas tõusis neljandaks. Seda kohta hoidis ta ka finišini. Esikoha võttis Soubeyras, teine oli Tixier ja kolmas Aranda.

Teises sõidus ei olnud stardis Kullasele taas vastast ja ta võttis liidrikoha jälle enda kätte. Tugev prantslaste nelik hakkas esimestel ringidel meie mehe seljataga omavahel nii kõvasti võitlema, et see andis Kullasele võimaluse eest ära sõita. Poolel võistlusmaal oli eestlase edu mäekõrgune ning kuigi Tixier ja Soubeyras tulid meie mehele natukene lähemale, kuulus võit siiski kindlalt Kullasele. Soubeyras tõusis lõpuks teiseks ja Tixier oli kolmas.

Kolmandas sõidus Kullasel stardivõitu võtta ei õnnestus ja esimeste kurvide järel võttis ta sisse neljanda koha. Kohe möödus temast Tixier, kes langetas meie mehe viiendaks. Enamuse sõidust hoidiski Kullas viiendat kohta ja veel viimasele ringile läks ta samuti viiendana. Kahjuks viimane ring ebaõnnestus Kullasel täielikult ning kolm konkurenti pääsesid temast mööda. Kullas lõpetas sõidu kaheksandana, võidu teenis Aranda, teine oli Soubeyras ja kolmas Tixier.

Kolme päeva kokkuvõttes tuli Kullas Euroopa tippkonkurentsis neljandale kohale. Parim oli Soubeyras, teine Tixier ja kolmas Aranda.

Harri Kullas Autor/allikas: Jan Brucke/ADAC Supercross Dortmund

SX2 klassis tegi Kaarel Tilk viimasel võistluspäeval oma parima esituse. Ajasõidus oli ta oma grupi viies. Poolfinaali sattus Tilk kokku enamuse kõige tugevamate prantslastega. Start õnnestus eestlasel hästi ja ta võttis sisse kuuenda positsiooni. Sõidu keskel tõusis meie mees korraks ka viiendaks, kuid finišisse jõudis ta siiski kuuendana ning tal tuli finaalkohta püüda Last Chance sõidus.

Last Chance sõidus tegi Tilk suurepärase stardi ja asus liidrikohale. Pool sõitu suutis eestlane esikohta enda käes hoida, kuid siis möödus temast prantslane Lamarque. Hullu polnud veel midagi, sest finaali viinuks ka teine koht. Seljatagant aga lähenes teine prantslane Hugo Manzato. Viimased ringid sõitis Tilk siiski suurepäraselt ja prantslasel ei tekkinud mingit võimalust möödumiseks ja meie mees lõpetas sõidu teisena ning pääses finaali.

Finaalis võttis Tilk stardi järel sisse 11. koha. Kuigi ta püsis suure grupiga koos terve sõidu, siis ühtegi möödasõitu tal teha ei õnnestunud ning finišisse jõudiski Tilk 11. kohal. Järjekordse esikoha teenis Maxime Desprey, teisena lõpetas sõidu Jannis Irsuti ja kolmandana Nico Koch.

Kolme päeva kokkuvõttes oli Tilk neljateistkümnes. Parim oli Desprey, teine Fonvielle ja kolmas Irsuti.