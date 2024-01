Uba: Lajalil on esmatähtis kaitsta mulluseid punkte, lisa on meeletu boonus

20-aastane Eesti esireket on nüüd pääsenud kahe suurturniiri kvalifikatsiooni järjest. Põhitabelikogemust peab Lajal veel ootama. Tenniseekspert Margus Uba sõnul peaks Lajali põhiülesanne algaval aastal olema hoopis edetabelikoha hoidmine.

"Esmajärjekorras on Mark Lajal vaja kaitsa oma eelmise hooaja punkte. See areng on olnud küll väga korralik ja jõudmine 200 hulka... - tõsi, tänasel päeval ta enam 200 hulgas ei ole, aga seal väga piirimail. See areng ei saa kindlasti olema selline, et ta nüüd panebki ainult üles," ütles Uba intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Kui nüüd top 200 kätte jõudis, siis selle aasta lõpus on ta top saja hulgas ja edasi top 50 hulgas... see on minu arvates natuke soovunelm. Loomulikult hoian Margile pöialt, et tema areng jätkuks, aga tõele silma vaadates on esmatähtis oma eelmise hooaja punkte kaitsta. Kui kogu selle möllu juures tuleb ka natuke lisa võrreldes mullusega, on see meeletu boonus."

"Aga kui tõele näkku vaadata, siis hetkel on Margil 200 piiri peal umbes 300 ATP punkti," jätkas Uba. "Selleks, et tõusta esisajasse - vähe sellest, et on vaja eelmise hooaja punktid kaitsta, aga kuskilt peab leidma kaks korda rohkem punkte, sest maailma sajandal on praegu pisut enam kui 600 ATP punkti."

"Tundub, et see on väike edasiminek - 200 pealt saja peale -, aga tegelikult on see veel meeletum arenguhüppe, kui jõuda ITF-i turniiridelt ATP Challengeridele."

Pärast Austraalia lahtiseid osales Lajal Tais toimuval ATP Challenger kategooria turniiril, kus piirdus paraku avaringiga.