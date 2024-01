Uba sõnul on Swiatek omaette klassist, Kallus usub väga ka Gauffi

"Kui meeste seas suurt favoriiti pole, siis naiste hulgas ei saa üle ega ümber maailma esireket Iga Swiatekist," lausus Uba, kes hindab poolatari astme võrra kõrgemalt kui näiteks Arina Sabalenkat, Jelena Rõbakinat ja Coco Gauffi, Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Tema paneme täiesti eraldi kasti ja ülejäänud tulevad... - vaatamata sellele, et Sabalenka on tiitlikaitsja ja nii edasi ja tagasi -, siis ma ütleks, et Swiatek on ikka päris korralik favoriit sel hooajal tiitlile."

"Kõlab võib-olla natuke igavalt, aga kui Swiatekile üldse väljakutseid otsida, siis naiste edetabeli esimese nelja hulgast: needsamad Sabalenka ja Rõbakina ja US Openi võiduga Coco Gauff tõestas ka, et temas on suurte tiitlite võitja materjali," usub Uba.

"Aga nende seljataga ei leia ma ühtegi sellist nime, kes võiks üllatada ja esimesele nelikule kandadele astuda. Usun küll, et väga suure tõenäosusega tuleb sel hooajal naiste üksikmängus võidule keegi esinelikust."

Tennisetreener Riho Kalluse sõnul räägib Swiateki kasuks see, et tal on sarnaselt Djokoviciga võitjamentaliteet ja suur võidukogemus. Kallus soovitab aga silma peal hoida mitmel noorel tegijal, kelle seas ka mullune USA lahtiste võitja Gauff.

Samuti jälgib ta tähelepanelikult 16-aastase venelanna Mirra Andrejeva teekonda. Teises ringis ootab teda maailma kuues reket Ons Jabeur. "See mäng näitab päris palju, kuidas Mirra sellisel tasemel vastasega hakkama saab," lausus Kallus.

"Naistest - jah, ma kindlasti usun väga ka Gauffi. Juba sel hetkel, kui suurde pilti ilmus. Noore tennisisti kohta on teda hästi huvitav jälgida - tema mäng on intelligentne, ta intervjuud on väga huvitavad."

"Ta sai eelmisel aastal endale treeneriks Brad Gilberti, kes on olnud ise mängijana väga huvitav kuju ja väga kogenud treener," lisas Kallus, kelle sõnul pääsev Austraalias maksvusele ka see, kes on hooajaks paremini valmis.

"Tihti on tennises just see, kes on võtnud eelmise hooaja lõpu ja teinud liiga pikalt puhkust, kes on võtnud seda puhkust just selleks, et valmistada järgmist hooaega ette. Tihtipeale näed hooaja alguses, kuidas mõni on väga heas vormis ja teisel on vormikõver all ja hakkab vaikselt tõusma."