Margus Uba: Djokovici midagi lihtsat ei oota

36-aastane Djokovic juhib maailma edetabelit, aga ka kolme talle järgnevat mängijat loetakse võrdväärseks konkurendiks. "Suurde nelikusse" kuuluvad veel 20-aastane hispaanlane Carlos Alcaraz, 27-aastane venelane Daniil Medvedev ja 22-aastane itaallane Jannik Sinner.

Neist just viimast peavad Eesti tenniseeksperdid Riho Kallus ja Margus Uba väga huvitavaks tiitlipretendendiks, sest itaallase eelmise hooaja lõpp oli suurepärane.

"Loomulikult Djokovic on Djokovic. Djokovic oskab kõige paremini võita ja ta on juba imet teinud. Pean oma sõnu sööma, sest arvasin peale Wimbledoni turniiri finaali, et see võis olla teatepulga üleandmine, kui Alcaraz Djokovici alistas, aga Djokovic on tõestanud kõike vastupidi ja teistmoodi," lausus Kallus intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Aga isiklikult jälgin väga huviga, mida teeb Jannik Sinner. Kui vaadata, millist tennist on viimastel kuudel mänginud, siis just see fakt, et oled viimastes matšides saanud kaks korda jagu Alcarazist, kaks korda Daniil Medvedevist ja kaks korda Novak Djokovicist - just see fakt räägib tema kasuks."

Kalluse sõnul räägib Sinneri kahjuks asjaolu, et itaallane pole kunagi varem suure slämmi turniiril finaali jõudnud. Mainitud neliku kõrval jagub aga veel mehi, kellele tähelepanu pöörata.

"Järgmisest nelikust on palju räägitud Holger Runest, aga Alexander Zverev on teinud väga hea come-back'i ja näidanud väga head tennist. Väga huvitav on jälgida, mida Zverev teeb," ütles Kallus.

Margus Uba asetab Sinneri ülejäänud "suure neliku" tennisistidest natuke eraldi. "Kui neljanda reketina tuleb Sinner, siis esimese kolme lisafaktor, mis teeb nende elu võib-olla pisut kergemaks, on see, et suure slämmi turniiril mängitakse parem viiest. Jannik Sinner sai eelmise hooaja lõpus oma suured võidud ikkagi parem kolmest mängudes," tähendas ta.

"Sinner kas nüüd mentaalselt ja füüsiliselt vastu peab Djokovicile, Alcarazile ja Medvedevile, neli ja pool, viis tundi - mine sa tea. Aga milline edulugu on Djokovicil on Austraalia lahtistel olnud... Djokovic on pisike favoriit minu silmis ka sel aastal, aga mitte midagi lihtsat tal ei tule."

Uba sõnul tasub tähelepanu pöörata ka maailma teise ja kolmandasse kümnesse kuuluvatele ameeriklastele: Taylor Fritzile, Tommy Paulile, Ben Sheltonile, Frances Tiafoe'le ja Sebastian Kordale. "Ära ei tohi unustuda ka seda, et üle pika-pika-pika aja on ka Austraalia meestennisist esikümnes," lisas Uba.

"Pärast Lleyton Hewittit on Alex De Minaur täpselt kümnendaks tõusnud. Me teame, kui maruline on Melbourne'i peaväljakul oma meeste toetus. Ma usun, et ka austraallasel De Minauril on päris hea šanss jõuda sel hooajal oma koduturniiril väga kaugele."