Tottenham tuli ManU vastu kaks korda kaotusseisust välja

Rasmus Höjlundi täpne löök viis ManU kolmandal minutil juhtima, Richarlison viigistas 19. minutil. Viis minutit enne poolaja lõppu tõi Marcus Rashford tabloole seisu 2:1, aga 50 sekundit pärast teise poolaja algust lahendas Rodrigo Bentancur Tottenhami suurepärase vasturünnaku ja kohtumine lõppes seisuga 2:2.

Päeva esimeses mängus piirdus tabelis kolmandal kohal olev Aston Villa väravateta viigiga 17. kohal oleva Evertoni vastu.

Tabeliliidriks on 20 mänguga 45 punkti kogunud Liverpool, Manchester Cityl ja ühe mängu enam pidanud Aston Villal on 43 silma. ManU on 32 punktiga seitsmes.