Selver/TalTech võttis Balti liigas juba 14. järjestikuse võidu

Pühapäevastes võrkpalli Cronimet liiga mängudes said võidurõõmu tunda Selver/TalTech ja Pärnu Võrkpalliklubi alistanud Gargždai Amber Volley.

Liiga liider Selver/TalTech jätkab kaotuseta, pühapäevane oli Tallinna klubile juba 14. järjestikune võit, kui kodus saadi 3:1 (25/18 24/26 25/20 25/18) jagu RTU/Robežsardze/Jurmalast, kirjutab volley.ee.

Selver/TalTechi resultatiivseimana tõi Matthew Aubrey 15 punkti (+4), 14 punkti (+9) panustas Marx Aru, 12 (+7) Keith Pupart ning kaheksa silma jäi nii Joosep Põldma (+0), Andri Aganitsa (+6) kui Valentin Bouleau (+6) arvele. Pealinna klubi vastuvõtt oli 51 ja rünnak 41 protsenti, blokist saadi üheksa punkti ning servil löödi 12 ässa ja eksiti 12 pallingul.

RTU kasuks tõi 16 punkti (+13) Matiss Gabdullins. Lätlaste vastuvõtt oli 35 ja rünnak 38 protsenti, blokk saadi vastaste rünnakutele ette kümnel korral ning servijoone tagant teeniti neli punkti (18 viga).

Päeva esimeses mängus pidi Pärnu Võrkpalliklubi kodus vastu võtma 0:3 (23/25 22/25 15/25) kaotuse Gargždai Amber Volleylt.

Pärnu ridades jõudis ainsana kahekohalise punktiskoorini Andrus Raadik, kelle arvele kogunes 12 silma (+6), Renee Teppan ja Jörgen Vanamõisa lisasid kumbki kaheksa punkti (+0 ja +6). Pärnu vastuvõtt oli 44 ja rünnak 43 protsenti, blokipunkte kogunes seitse ja servipunkte kaks (tehti 16 viga).

Amber Volley kasuks tõi Matheus Veloso 20 punkti (+14). Leedu klubi vastuvõtt oli 51 ja rünnak 61 protsenti, blokist saadi kümme punkti ning servil löödi viis ässa ja eksiti kümnel servil.

Selveril on eduka nädalavahetuse järel koos 42 punkti, teisel kohal paikneval Tartu Bigbankil on mäng vähem peetud ja 33 punkti. Kolmas on Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme 20 punktiga, neljas 18 punktiga Võru Barrus Võrkpalliklubi, viies 16 punkti kogunud Pärnu, kuues 15 punktiga Amber Volley, seitsmes 12 punktiga RTU ja kaheksas kuue silmaga Jekabpilsi Luši.