Rosenthali võimas mäng aitas Tartu Ülikooli Lätis võiduni

Tartu võitis teise veerandaja 23:10 ja suurendas teise poolaja alguses oma edu 14 punktile, kodumeeskond tegi aga 9:0 vahespurdi ja jõudis veerandaja lõpus kolme ja viimasel perioodil ka kahe punkti kaugusele. Märt Rosenthali ja Rinalds Malmanise juhtimisel võttis Tartu ikkagi kuuepunktilise võidu.

Viimasel veerandajal 12 punkti visanud Rosenthali arvele jäi lõpuks 30 punkti, 12 lauapalli ja seitse resultatiivset söötu, sealjuures tabas Tartu kapten kaheksast kaugviskest kuus ning veetis väljakul 36 minutit. Malmanis panustas võitu 15 punkti ja kaheksa lauapalliga.

Viimsi kaotas kodusaalis Riia VEF-i vastu juba avaveerandi 8:27 ja pidi lõpuks leppima 57:83 kaotusega. Artem Kovalov oli Viimsi resultatiivseim 17 punkti ja 11 lauapalliga, Peteris Pinnis tõi VEF-ile 19 punkti ja kümme lauapalli.

Tartu on Eesti-Läti liiga tabelis 12 võidu ja kuue kaotusega viiendal kohal, viienda järjestikuse kaotuse saanud Viimsil on viis võitu ja 15 kaotust, mis asetab nad 13. kohale. VEF-il on kolmandana 15 võitu ja viis kaotust.