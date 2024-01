Ronnie O'Sullivan pääses lausa 14. korda Mastersi finaali

O'Sullivan alistas poolfinaalis Shaun Murphy (WS 6.) 6:2. Ta asus juhtima 2:0, 3:1 ja võitis seisult 3:2 kolm partiid järjest. Seejuures mõlemad kohtumise century break'id tegi Murphy (131, 100).

Teises poolfinaalis oli Carter parem põhja-iirlasest Mark Allenist (WS 3.) 6:3. Carter kaotas avapartii, aga võitis neli järgmist, sealjuures kolm century break'ide abil (100, 101, 105).

Allen vähendas kaotusseisu century break'i toel (101) veel minimaalseks, aga Carter lõpetas kohtumise kahe partiivõiduga järjest.

O'Sullivan on 1975. aastast toimuva Mastersi ajaloo edukaim mängija. 14. korda finaali jõudnud inglasel on seitse tiitlit, neist viimasest on küll juba seitse aastat möödas. Carter jõudis esmakordselt finaali 2020. aastal, aga pidi siis esikohaheitluses Stuart Binghami paremust tunnistama.