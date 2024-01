TÄNA OTSE | Ilves alustab kahevõistluse MK-etapi murdmaasõitu seitsmendana

Hüppevoorus näitas Kristjan Ilves paremsuelt seitsmendat tulemust, mis tähendab, et eestlane läheb 7,5 km pikkusele murdmaasõidule täpselt pool minutit pärast liidrit. Ilves hüppas 102 meetrit ja teenis 132,8 punkti.

Hüppevõistluse parim oli norralane Jarl Magnus Riiber, kes on ühtlasi ka MK-sarja üldliider. Ta hüppas mäerekordiks 112,5 meetrit ja teenis 143,4 punkti, edestades vaid 0,4 punktiga austerlast Johannes Lamparterit (+0.06).

