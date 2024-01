Ilves tõusis murdmaasõiduga kuuendaks, võit taas Riiberile

Hüppemäel liidriks asunud Riiber sõitis suurema osa distantsist koos mäel neljandaks tulnud Stefan Retteneggeriga ja oli austerlasest finišispurdis 2,2 sekundiga võrra nobedam.

Kolmanda koha peale heitles suurem grupp sportlasi ja lõpukilomeetritel õnnestus vägevaimat tempot näidata sakslasel Manuel Faisstil (+11,8), kes jättis esimesena pjedestaalilt välja norralase Jens Luraas Oftebro (+13,7).

Viiendana lõpetas sakslane Johannes Rydzek (+17,4), kes mäel oli alles 19., kuuenda koha teenis võrreldes mäevooruga ühe positsiooni võrra tõusnud Ilves (+17,4), seitsmendaks sõitsi Terence Weber (Saksamaa; +17,4) ja kaheksandaks Martin Fritz (Austria; +22,2).

Hüppemäel teise koha punktid saanud austerlane Johannes Lamparter loobus kehva enesetunde tõttu murdmaasõidust.

Enne murdmaasõitu:

Hüppevoorus näitas Kristjan Ilves paremsuelt seitsmendat tulemust, mis tähendab, et eestlane läheb 7,5 km pikkusele murdmaasõidule täpselt pool minutit pärast liidrit. Ilves hüppas 102 meetrit ja teenis 132,8 punkti.

Hüppevõistluse parim oli norralane Jarl Magnus Riiber, kes on ühtlasi ka MK-sarja üldliider. Ta hüppas mäerekordiks 112,5 meetrit ja teenis 143,4 punkti, edestades vaid 0,4 punktiga austerlast Johannes Lamparterit (+0.06).

Jarl Magnus Riiber set a new hill record with a 112.5 m long jump on a Normal Hill in Oberstdorf and takes the lead in front of Lamparter and T. Rettenegger. #fisnoco #nordiccombined #ski #wintersport #WorldCup #oberstdorf pic.twitter.com/6d6ThAcpIZ